حبس عاطل لحيازته 110 طربة حشيش فى الرمل بالإسكندرية

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة القسم تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض، وبمواجهته أيدا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.