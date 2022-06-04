حبس عاطل استولى على 30 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء علي مبلغ 30 مليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الضحايا عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل مقيم بالإسكندرية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 30,000,000 جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.

تم تشكيل فريق من المباحث وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه والقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.