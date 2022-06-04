تفاصيل استعدادات كليات جامعة العريش لامتحانات نهاية العام الدراسى

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت كليات جامعة العريش استعداداتها لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسى، وقال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ، إن كافة الكليات فى حالة جاهزية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع توفير كل سبل الراحة للطلاب.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات بالحضور، لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، والتزام كافة الطلاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة تواجدهم بالحرم الجامعي، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ، وارتداء الماسك الطبي "الكمامة" والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإحضار كافة الأدوات الشخصية والكتابية، فضلًا عن عدم التواجد داخل الحرم الجامعي بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، حفاظًا على سلامة الطلاب وكافة مُنتسبي الجامعة.