"تعليم المنوفية" تكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل

المنوفية - فريق المحافظات

أعلنت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن اليوم هو أول أيام مراجعة التصحيح بنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، والتى تتم متابعتها بشكل دورى من أجل الخروج بنتائج ليس بها أى أخطاء.

وأكدت قرنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تعمل على قدم وساق من أجل الوصول إلى أعلى قدر من الصواب فى نتيجة الشهادة الإعدادية، مؤكدة أنه لا يوجد أى تأخير فى سبيل الإعلان عن الشهادة الإعدادية حتى الآن وأن العمل يتم بما هو متاح لوجود عجز شديد فى المعلمين والإداريين والعمالة بالمديرية.

وتابعت قرنى، أنه من المقرر أن يتم إعلان النتيجة منتصف الأسبوع المقبل وذلك بعد الانتهاء من كافة مراحل التصحيح والرصد والجمع ومراجعة الدرجات حتى لا يكون هناك أى أخطاء فى الدرجات.

وكانت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، قد بدأت السبت 21 مايو الماضى، وما في مستواها للعام الدراسي 2021 / 2022 حيث يؤدي 83.839 طالب وطالبة الامتحانات في 400 لجنة إمتحانية مؤمنة ومنتظمة بمشاركة 14.302 معلم ( رئيس لجنة ــ مراقب أول ــ مراقب ــ ملاحظ ــ إداري ) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدارس ستة أيام متصلة وانتهت الخميس 26 من مايو الماضى .