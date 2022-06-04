تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد خلال عمليات التداول

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، عن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.