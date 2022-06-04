تحطم مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية فى كاليفورنيا.. ومصرع الطيار

وكالات الأنباء

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية، فى صحراء بجنوب ولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مصرع الطيار، حسبما أفادت السلطات.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، سقطت طائرة من طراز "F/A-18E Super Hornet" المتمركزة فى قاعدة "ليمور" لطيران البحرية، فى حوالى الساعة 2:30 مساء فى منطقة ترونا، حسبما أعلنت البحرية فى بيان.

ولم يتم الكشف عن هوية الطيار وتفاصيل الحادث على الفور.

وتقع ترونا على بعد نحو 380 كيلومترا جنوب شرق القاعدة التى تقع فى "سنترال فالى" (الوادى الأوسط) فى كاليفورنيا.

وفى عام 2019، تحطمت طائرة من طراز "نافى سوبر هورنت" في متنزه "وادى الموت" الوطني خلال مهمة تدريب روتينية، ما أسفر عن مقتل الطيار، وإصابة سبعة من زوار المتنزه بجروح طفيفة جراء الحطام.