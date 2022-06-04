اليوم السابع
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تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية فى مدينة بدر لـ30 يوليو

السبت، 04 يونيو 2022 12:23 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية فى مدينة بدر لـ30 يوليو المستشار على عرفان- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشارعلى عرفان، تأجيل محاكمة ثلاثة متهمين، بالتزوير في محررات رسمية بالقاهرة، لجلسة 30 يوليو المقبل. 
 
صدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، و خالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.  
 
وكشف أمر  إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بأنهما في غضون عام 2021 بدائرة قسم شرطة بدر محافظة القاهرة، اشتركوا  بطريقي الإتفاق والمساعدة مع أخر مجهول،  في إرتكاب تزويرا في محررات الرسمية "وهي توكيلات رسمية"، ونسبوا تلك المحررات زورا لإحدى الجهات الحكومية " مكتب توثيق الخانكة "،  وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن اتفقوا مع المجهول على ذلك وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة لإثباتها بتلك المحررات،  فقام المجهول بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة وذيلوها بتوقيعات عزاها زورا للعاملين بتلك الجهة وبصم عليها بأختام مقلدة فتمت الجريمة بناءا على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة .
 
كما قلدوا بواسطة الغير خاتم أحدي الجهات الحكومية وهي " مكتب توثيق الخانكة "، بأن اتفقوا مع أخر مجهول على إصطناعه الصحيحة واستعملوه في ممر المحررات محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وأضاف أمر  الإحالة أن المتهمين استعملوا المحررات محل الاتهامين السابقين فيما زورت من أجله،  بأن قاموا بتقديمها للمجني عليهم، محتجين بما ورد بها من بيانات مع علمهم بتزويرها علي النحو المبين بالتحقيقات.
 
كما توصلوا إلى الاستيلاء على أموال المجني عليهم، وكان ذلك باستعمال طرقا احتيالية من شأنها إيهامهم بواقعة مزورة،  وهي مليكتهم للأراضي محل المحررات المزورة، وذلك لسلب جزء من ثروتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على أموالهم على النحو المبين بالتحقيقات .
 
 

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