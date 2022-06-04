اليوم.. قطع الكهرباء عن قرى ببنى سويف وناصر في الفترة الصباحية لأعمال الصيانة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركزي بني سويف وناصر ، اعتباراً من اليوم السبت حتى الخميس الأسبوع المقبل، وذلك خلال الفترة الصباحية، لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات التي تخدم تلك القرى.

وبحسب بيان القطاع ، سيتم قطع الكهرباء اليوم السبت 4 يونيه عن قرية أبوسليم من 8 صباحاً حتى 11 صباحاً ، ويوم الأحد 5 يونيه عن قرية شريف باشا من 8 صباحاً حتى 11 صباحاً، ويوم الاثنين 6 يونيه عن قرية الكوم الأحمر" من 8 صباحاً حتى 11 صباحا، ويومي الثلاثاء والأربعاء7 و 8 يونيه عن قرية بني سليمان "من 5 صباحاً حتى 11 صباحاً، ويوم الخميس 9 يونيه عن جزيرة أبوصالح / ناصر من 8 صباحاً حتى 11 صباحاً.

ويتوجه القطاع بالاعتذار، عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.