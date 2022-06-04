اليوم السابع: طفرات غير مسبوقة فى معدلات نمو الصناعة المصرية

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: قاطرة التنمية الاقتصادية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعى.. الرئيس السيسى يوجه بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.. الرئيس يلتقى وزير العدل ويوجه بأن يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن

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