اليوم السابع
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السبت، 04 يونيو 2022 08:30 م
أكرم القصاص
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اليوم السابع: طفرات غير مسبوقة فى معدلات نمو الصناعة المصرية

السبت، 04 يونيو 2022 07:00 م
اليوم السابع: طفرات غير مسبوقة فى معدلات نمو الصناعة المصرية

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: قاطرة التنمية الاقتصادية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعى.. الرئيس السيسى يوجه بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.. الرئيس يلتقى وزير العدل ويوجه بأن يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن

 

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قاطرة التنمية الاقتصادية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعى.. طفرات غير مسبوقة فى معدلات نمو الصناعة المصرية

 

%11.7 نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى.. ويستحوذ على 28.2 % من إجمالى العمالة.. ارتفاع الصادرات من 22 مليار دولار إلى 32.5 مليار دولار فى 2022.. 43.5 مليون متر مربع أراض صناعية.. وتمويلات تقترب من 40 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة

 

الرئيس السيسى يوجه بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.. الرئيس يلتقى وزير العدل ويوجه بأن يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن.. تكليف رئاسى بمنح وسام لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لاسم من توفى منهم تقديرا لمسيرة عطائهم المتميزة

 

161 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا خلال مايو.. رئيس الوزراء يشيد بالجهود المبذولة من «اللجنة الطبية العليا والاستغاثات » فى الاستجابة لأى شكوى

 

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معدلات النمو

الصناعة المصرية

الرئيس السيسى

الأحوال الشخصية




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