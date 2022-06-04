اليوم السابع
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الهيئة العربية للتصنيع: إنشاء مصنع لإنتاج أخشاب MDF بالوادى الجديد خلال عام

السبت، 04 يونيو 2022 06:09 م
الهيئة العربية للتصنيع: إنشاء مصنع لإنتاج أخشاب MDF بالوادى الجديد خلال عام الهيئة العربية للتصنيع
إبراهيم حسان

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قال اللواء مهندس محمد أنيس، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب MDF، وسيتم يتم تنفيذه فى خلال عام بمدينة الخارجة بالوادى الجديد.

 

أضاف محمد أنيس، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن مصر تستورد سنويا 500 ألف متر مكعب من الخشب بقيمة 350 مليون دولار، والهدف من إنشاء المصنع هو تحويل سعف النخيل "الجريد" إلى أخشاب لتوفير العملة الصعبة من استيراد الأخشاب، وحل مشكلة بيئية للتخلص من مخلفات النخيل الذى كان يتم عن طريق الحرق فى كل الأماكن، وبالتالى يؤدى ذلك إلى تلوث البيئة.

 

وتابع: "أرسلنا 2 كونتينر لأحد الشركات المتخصصة فى صناعة الأخشاب فى ألمانيا، وأظهرت النتائج أن الأخشاب المنتجة من الجريد المصرية تحقق المواصفات الأوروبية فى الجودة والصلابة، وهذا يؤدى إلى توفير احتياجات السوق المحلى ثم التصدير إلى الخارج عند انتهاء المشروع على أرض مصر".

 

وأشار إلى أن الدراسة الخاصة بالمشروع لإنتاج 100 ألف طن متر مكعب سنويا، والمصنع مخطط الانتهاء منه خلال عام واحد فقط بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة ومحافظة الوادى الجديد، "المحافظة قدمت 75 فدانا من الأراضى مجانا لإنشاء المصنع كما قدمت وزارة البيئة دعما للمشروع".


محمد انيس

الهيئة العربية للتصنيع

انشاء مصنع اخشاب

اخشاب من الجريد

جريد النخيل


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