الملكة ودب بادينجتون يحتفلان باليوبيل البلاتينى فى قلعة ويندسور.. صورة

حرصت الصفحة الملكية للعائلة البريطانية عبر موقع إنستجرام، على مشاركة متابعيها بصورة من جانب الاحتفالات باليوبيل البلاتينى، والتى ظهرت فيها الملكة إليزابيث الثانية، وهى تجلس على طاولة وبجوارها الدب بادينجتون، فى قلعة ويندسور، لتشير الصفحة إلى ان الصورة بمناسبة مرور 70 عاما على حكم الملكة اليزابيث الثانية وجلوسها على العرش.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد كشفت عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، أن الملكة خلال هذه السنوات، عمل تحت حكمها خلال السنوات السبعين 14 رئيسا للوزراء فى بريطانيا، ونشرت فيديو قصيرا يستعرض صورا للملكة مع هؤلاء الوزراء، صحبتها بتعليق: "70 سنة على العرش، 14 رئيسا للوزراء وملكة واحدة".. ونستعرض فى الإنفوجراف التالى أبرز من حكموا بريطانيا مع إليزابيث خلال 70 عاما.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة "CNN" الإخبارية، تُسهّل الألوان الزاهية مثل الأصفر، والوردى، والأرجوانى، والأخضر المائل إلى الصفرة، رصد الملكة بين الحشود الكبيرة، أما خزانة ملابس الملكة فهى مميزة، ونتجت عنها كتبًا كاملة مخصصة لتسجيل إطلالاتها الزاهية.

الملكة إليزابيث

وفى كتاب "Our Rainbow Queen"، لاحظت الصحفية الويلزية سالى هيوز، ما تأخذه الملكة بعين الاعتبار عندما يتعلق الأمر بالألوان، فهى لا ترتدى اللون الأخضر فى الأماكن العشبية، ولا الألوان الداكنة على المفروشات الداكنة، ويُعد التزام الملكة بالألوان الزاهية علامة احترام تجاه أولئك الذين يأخذون من وقتهم لدعمها بشكل شخصى، كما قالت كونتيسة ويسيكس، صوفى ريس جونز، فى فيلم وثائقى يُدعى "The Queen at 90" عام 2016: "إنها - أى الملكة - بحاجة لتكون بارزة حتى يتمكن الأشخاص من القول: لقد رأيت الملكة".