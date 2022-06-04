المشدد 10سنوات لحلاق قتل سائقا لاكتشافه علاقة مع زوجته في شبرا الخيمة..فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبد الواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لصاحب صالون حلاقة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، لاتهامه بقتل سائق توك توك بعد تأكده من وجود علاقة غير شرعية مع زوجته.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1718 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 525 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عمرو ص ص"، صاحب صالون حلاقة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، قتل عمدا المجني عليه "أحمد م ا"، سائق توك توك، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك علي إثر خلافات سابقة بينهم، فأضمر الشر في نفسه، وما أن ظفر به حتي سدد له طعنة وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، تخلت عن ركن الإصرار في جريمة القتل، مؤكدة أنها اتخذت سبل الرحمة والرأفة بالمتهم، حيث قال رئيس المحكمة إن المتهم كان أمامه سبل كثيرة يحصل بها علي حقه وأولها القانون دون أن يتخذ الطريق الذي سلكه بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من الأهالي بقيام صاحب صالون حلاقة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالتعدى بسلاح أبيض علي سائق توك توك بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع سائق توك توك إثر طعنات بمناطق متفرقة بالجسم علي يد صاحب صالون حلاقة، لوجود خلافات سابقة.

وأوضحت التحريات، أن المتهم اكتشف وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وبين المجني عليه فتوجه له وسدد له الطعنات بسلاح أبيض سكين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، إلى أن أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.