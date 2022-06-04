اليوم السابع
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المبتسمة دائما.. رضيعة أسترالية تصاب بمتلازمة تمثل 1% من الحالات فى العالم

السبت، 04 يونيو 2022 05:27 م
المبتسمة دائما.. رضيعة أسترالية تصاب بمتلازمة تمثل 1% من الحالات فى العالم الطفلة
كتب محمد جمال

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 قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن طفلة رضيعة فى جنوب أستراليا ولدت مصابة بمتلازمة تصيب 1% من الحالات فى العالم، وهى نادرة للغاية وينتج عنها الابتسامة الدائمة.

 

وبحسب ما ورد في الصحيفة، فإن الطفلة ولدة ووجنتيها مشدودتان من الاتجاهين، وكأنها تضحك بشكل مستمر فى حين أنها تمارس حياتها بشكل عادى وقد تكون باكية أو حزينة تظهر أنها تضحك. 

الطفلة
الطفلة

وأوضح الأطباء، أنه وفقا لدراسة أجريت فى عام 2007، أشارت إلى أن هناك 14 حالة تصاب بتلك المتلازمة من كل عام في العالم، وليس له علاج فى الوقت الحالى سوا الجراحات التجميلية.

 

جدير بالذكر أن الأطباء أوضحوا أن مشاكل تلك المتلازمة خاصة للرضع، تمنعهم من الرضاعة بشكل طبيعي كبقية الأطفال في نفس العمر، فيحتاج الأمر لتدخل تجميلى.


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