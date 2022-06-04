وذكر رئيس التحقيق البرلماني الديمقراطي بيني طومسون أنّ بيتر نافارو - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، أن المستشار السابق أوقف وسيمثل أمام قاض، مضيفا أنه لم يخف دوره في المحاولات التي هدفت إلى قلب نتائج انتخابات 2020، بل تحدث عن دعم الرئيس السابق لهذه المشاريع.

وأشار إلى أن نافارو اتهم لأنه رفض الإدلاء بشهادته أو تقديم وثائق إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق باقتحام الآلاف من أنصار دونالد ترامب مقر الكونجرس الأمريكي في محاولة لمنع التصديق على فوز جو بايدن الرئاسي.