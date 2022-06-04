الصحة العالمية: بعد مرور 100 يوم من الحرب الأوكرانية النظام الصحى يتعرض لضغط شديد

كتبت ـ أمل علام

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد له، إنه بعد مرور 100 يوم من الحرب الأوكرانية، يتعرض النظام الصحي لضغوط شديدة، وقد عززت منظمة الصحة العالمية وجودها، سواء في أوكرانيا أو في البلدان التي تستضيف الأوكرانيين المشردين، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الصحية المتصاعدة.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، "لقد استمرت هذه الحرب لمدة 100 يوم كثيرًا، ودمرت حياة المجتمعات، وعرّضت صحة الشعب الأوكراني للخطر على المدى القصير والطويل، موضحا أن منظمة الصحة العالمية تبذل كل ما في وسعها لدعم وزارة الصحة الأوكرانية وتقديم الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية، لكن الدواء الوحيد الذي تحتاجه أوكرانيا أكثر هو الدواء الذي لا تستطيع منظمة الصحة العالمية تقديمه – السلام، ندعو الاتحاد الروسي إلى إنهاء الحرب ".

وأضاف، زادت الحرب من الحاجة إلى الرعاية الصحية مع الحد من قدرة النظام على تقديم الخدمات، لاسيما في مناطق الصراع النشط، حتى 2 يونيو، كان هناك 269 هجوماً تم التحقق منه على الصحة، مما أسفر عن مقتل 76 شخصاً على الأقل وإصابة 59 آخرين.

وأوضح، في 100 يوم من الحرب، كان هناك أكثر من 260 هجمة مؤكدة على الرعاية الصحية في أوكرانيا، هذه الهجمات غير مبررة، فهي غير مقبولة على الإطلاق، ويجب التحقيق فيها.

وأكد، أنه تم تدمير بعض المرافق الصحية، في حين طغى الأشخاص الآخرون على الأشخاص الذين يسعون للحصول على الرعاية من الصدمات والإصابات الناتجة مباشرة عن الحرب، أنشأت منظمة الصحة العالمية محاور في مناطق قريبة من الصراع، مثل دنيبرو، للوصول بسرعة إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

تلتزم منظمة الصحة العالمية بأن تكون في أوكرانيا الآن وعلى المدى الطويل - لمواجهة التحديات الصحية المباشرة ودعم إعادة بناء النظام الصحي، نحن نعيد نشر الفرق في جميع أنحاء البلاد مع تحسن الوصول والأمن ".

قال الدكتور يارنو هابيتشت ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا، "الصحة النفسية والجسدية - يجب أن تكون في قلب خطط التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا".

ولتحقيق ذلك، أطلقت منظمة الصحة العالمية نداء محدثًا بمبلغ.5 مليو 147ن دولار، لدعم الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في أوكرانيا، وتوفير الرعاية الصحية الفورية ومساعدة النظام الصحي على البقاء مرنًا على المدى الطويل، من هذا الإجمالى، هناك حاجة إلى 80 مليون دولار للدعم داخل البلد، مثل توزيع الأدوية وتقديم خدمات الرعاية الصحية الحيوية، ويلزم مبلغ إضافي قدره 67.5 مليون دولار لمساعدة البلدان المستقبلة للاجئين والمضيفة، بما في ذلك بولندا وجمهورية التشيك ومولدوفا ورومانيا.

وقال، تسببت الحرب في زيادة هائلة في الأذى النفسي والضيق، أفاد أخصائيو الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد أن الطلب الأكثر شيوعًا الآن هو المساعدة في التعامل مع الأرق والقلق والحزن والألم النفسي، تعمل منظمة الصحة العالمية مع مكتب أولينا زيلينسكا، السيدة الأولى لأوكرانيا لتطوير برنامج للصحة النفسية على الصعيد الوطني يمكن للجميع الوصول إليه.

استجابت منظمة الصحة العالمية للاحتياجات الصحية المتغيرة في أوكرانيا من خلال زيادة أعداد الموظفين وإعادة توظيف الأنظمة بما في ذلك نظامنا اللوجستي، وقد أتاح ذلك تسليم أكثر من 543 طناً مترياً من الإمدادات والمعدات الطبية إلى البلاد والتي يتم توزيعها في الغالب في الأقاليم الشرقية والجنوبية والشمالية حيث تشتد الحاجة حاليًا، تشمل الإمدادات المقدمة لوازم جراحة الإصابات وسيارات الإسعاف وأجهزة التنفس الصناعي الأوكرانية القادرة على الاستمرار في العمل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي والمولدات الكهربائية ومعدات الأكسجين بما في ذلك بناء محطات الأكسجين لمساعدة المستشفيات على العمل بشكل مستقل.

وأكد، أن هناك حاجة رئيسية أخرى وهي التدريب على التعامل مع آثار جراحة إصابات الحرب والإصابات الجماعية والحروق والتعرض للمواد الكيميائية، منذ 24 فبراير، قامت منظمة الصحة العالمية بتدريب أكثر من 1300 من العاملين في مجال الرعاية الصحية على هذه الموضوعات، إلى جانب ذلك، تعمل منظمة الصحة العالمية مع مركز الصحة العامة في أوكرانيا لتعزيز مراقبة الأمراض والتشخيص المختبري، ومع السلطات المحلية لإعادة برامج التطعيم والخدمات الصحية الأساسية، لاستكمال النظام الصحي، تعمل منظمة الصحة العالمية أيضًا مع أكثر من 40 فريقًا طبيًا للطوارئ.