السجن 5 سنوات لمتهمين بترويج الحشيش فى الصف

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان، بمعاقبة متهمين بترويج مخدر الحشيش، بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن المتهمين في يوم 25 سبتمر 2021، بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة حازوا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش.

‏وشهد معاون مباحث مركز شرطة الصف، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمان والسيارة، فانتقل إلى حيث أيقن تواجدهما فأبصرهما متكئين بداخل السيارة، فقام بضبطهما وبتفتيشها، عثر بداخلها على عدد 15 قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، وبتفتيش الأول عثر على هاتف محمول، ومبلغ مالي وبتفتيش الثاني عثر علي هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بإخرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلته، والهاتف والسيارة وسيلته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن العينة المقتطعة من المضبوطات عبارة عن 15 قطعة لمادة سمراء اللون وثبت أنها لمادة الحشيش المخدر.