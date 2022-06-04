الرئيس السيسي يوجه بإمداد لجنة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالبيانات الدقيقة

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

كما وجه الرئيس بقيام وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالبيانات الدقيقة لدعمها في أداء مهامها.