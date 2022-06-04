الداخلية تضبط هارب من 132 سنة سجن و180 ألف غرامة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (461) حكم قضائى بإجمالى مدد حبس بلغت 132 سنة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مكتب للعقارات كائن بدائرة القسم ) ، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (461) حكم قضائى ، والمقضى فيهم بالحبس بمدد بلغت (132) سنة وكفالات مالية مستحقة (180 ألف جنيه) بالتردد على الشركة عمله بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.