اليوم السابع
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التموين: صرف الخبز يوميا أو 3 أيام مرة واحدة

السبت، 04 يونيو 2022 09:50 م
التموين: صرف الخبز يوميا أو 3 أيام مرة واحدة وزارة التموين
رامى محيى الدين

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قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن المواطن يصرف يوميا 5 أرغفة خبز كما هى دون تغيير، كما أنه لا مساس بصرف نقاط الخبز الخاص بالمواطنين.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن صرف الخبز يوميا للمواطن كما هو دون أى تغيير.

 

وتابع محمد سعد الله أن حصة الفرد للخبز لم تتأثر ولم تنخفض، كما أن كل مواطن له 5 أرغفة يوميا ولم تنخفض نهائيا ومن حق المواطن صرف الخبز يوميا أو 3 أيام مرة واحدة.

 

واستطرد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية أن الغرض من تنظيم عملية صرف الخبز للمواطن من أجل القضاء على التلاعب الذى كان يحدث فى بعض المخابز، ويتم مواجهة كل المتلاعبين من أصحاب المخابز بحصة المواطن من الخبز.

 

وأكد محمد سعد الله أنه يجب على المواطنين عدم ترك بطاقات التموين فى المخابز، وفى حال ضبط بطاقات تموين لدى المخبز يتم تحرير محضر لهم ويتم إنذار أصحاب البطاقات وتسجيلها فى «القائمة السوداء» وفى حال تكرارها يتم إلغاء البطاقة للمواطنين.

 

وأشار وكيل وزارة التموين بالإسكندرية إلى أن بعض أصحاب المخابز أطلقوا شائعات بشأن صرف الخبز للمواطنين.

 

وأكد أن وزارة التموين تعمل بكل الشفافية بشأن صرف الخبز للمواطن كاشفا أن تكلفة رغيف الخبز 5.5 مليار جنيه شهريا.

 

وذكر أنه وجد مخبز فى منطقة العجمى بالإسكندرية يقوم بتجميع بعض البطاقات وتم تحرير محضر جنحة وتم تسجيل تلك البطاقات فى «القائمة السوداء» محذرا أنه فى حال تكرار ذلك الأمر سيتم إلغاء البطاقة للمواطنين.

 


التموين

نقاط الخبز

وكيل التموين بالإسكندرية

وزارة التموين

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