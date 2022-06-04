البيئة: 418 نقطة لرصد الصناعات الثقيلة لتحسين نوعية الهواء

كتبت منال العيسوى

أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة، أنه من أجل تحسين نوعية الهواء، تم إنشاء الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية ، وزيادة المنشآت المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 85 منشأة صناعية وصلت لـ418 نقطة رصد.

وأوضح تقرير وزارة البيئة، أن نقط الرصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الأسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب و24 شركة أسمنت و13 شركة أسمدة و7 شركة بتروكيماويات و25 محطة توليد القوى الكهربية+6 شركة حديد وصلب وشركة سيراميك وشركة زجاج مسطح و 7 شركات تكرير بترول و شركة الومنيوم )، لتشمل العديد من القياسات المختلفة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

جدير بالذكر أنه تم البدء فى إعادة تفعيل لجنة الكود المصري لعمليات الرصد البيئي، بهدف بحث إجراء أعمال فحص طرق القياس المختلفة وآليتها لوضع الأسس اللازمة لتوحيد طرق القياس بين الجهات القائمة على عمليات الرصد البيئي، وضم جميع محطات رصد ملوثات الهواء المحيط على مستوى الجمهورية والتابعة للجهات المختلفة (الصحة ، الكهرباء، الطيران المدنى....... وما يستجد) تحت مظلة شبكة قومية واحدة لإجراء عمليات رصد لملوثات الهواء بشكل موحد.