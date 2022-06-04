الأمن الإنساني.. الشرطة تنقل مريض لشقته لعدم قدرته على الحركة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بطلب مساعدته لنقله للشقة محل إقامته، لعدم قدرته على الحركة نظراً لحالته الصحية.

على الفور تم الانتقال إلى محل البلاغ وتم تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطن المشار إليه والتأكد من استقرار حالته الصحية بمعرفة رجال مرفق الإسعاف.

وقدم المواطن الشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.