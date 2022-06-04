أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل أكثر من 700 حالة إصابة بجدرى القردة على مستوى العالم، بينها 21 فى الولايات المتحدة.
وأوضحت جنيفر ماكويستون المسئولة في المراكز الصحية، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، أن جميع المصابين هم في مرحلة التعافى أو تعافوا بالفعل، ولم يتم رصد أي وفاة ناجمة عن الإصابة.
وقالت إن مرض جدرى القردة نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس، وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفحا جلديا يشبه الجدري على اليدين والوجه.
وأشارت المسئولة الأمريكية إلى أن المرض عموما متوطن في غرب ووسط إفريقيا، وسجلت إصابات به في أوروبا منذ مايو ويتزايد منذ ذلك الحين عدد الدول التي رصدته على أراضيها.
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