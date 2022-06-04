أخبار الاقتصاد اليوم.. تعزيز سبل التعاون الثنائى بين مصر والإمارات فى كل المجالات

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 4-6-2022 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها .. عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع محمد بن هادي الحسيني وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ

وزير المالية: تعزيز سبل التعاون الثنائى بين مصر والإمارات فى كل المجالات

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع محمد بن هادي الحسيني وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار "بدء التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة".

ناقش الجانبان تعزيز سبل التعاون الثنائى بين مصر والإمارات فى كل المجالات، وجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا، في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة وتطوير البنية التحتية.

واستعرض الجانبان، تطورات الاقتصاد العالمى فى ظل الأزمة الراهنة، والآثار التضخمية التى ألقت بظلالها على اقتصادات الدول، وما أحدثته من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع في أسعار السلع، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، بما يدعو لتعظيم جهود التكامل العربى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وتخفيف حدتها على المواطنين.

وزيرة التخطيط تبحث الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون بين مصر والكويت

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية؛ اجتماعًا مع وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، عبد الوهاب محمد الرشيد، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 في دورتها الـ47 المنعقدة بشرم الشيخ خلال الفترة من 1-4 يونيو الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة"، بحضور وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة، وممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الاعضاء.

المشاط: مؤتمر المناخ COP27

يهدف لدفع العالم للتحول من التعهدات إلى التنفيذ

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ورئاسة إندونيسيا لمجموعة الـ20، خلال العام الجاري، تؤكد أهمية أن يُدار الحوار العالمي حول جهود التنمية، من الجنوب إلى الشمال أيضًا، والدفع نحو تحقيق تنمية مستدامة وعادلة، ومكافحة التحديات التي تخلفها الأزمات العالمية على الدول النامية والناشئة، موضحة أن العام الجاري عام محوري للغاية في تأكيد أهمية التعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك للتغلب على تحديات التنمية، وتأكيد التزام المجتمع الدولي بالأجندة الأممية 2030 وتعزيز العمل المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة "رئاسة إندونيسيا لمجموعة الـ20: التعافي المشترك، واستعادة الأولويات"، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شارك في الجلسة أيضًا، الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة سري ميولياني، وزيرة المالية الإندونيسية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ لقمة شرم الشيخ COP27 والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وأدار الجلسة الدكتور رامي أحمدالمستشار الخاص لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

17.2 % زيادة في كمية الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة "اليوم العالمي للبيئة عام 2022" ويعتبر اليوم العالمي للبيئة والذي يحتفل به سنوياً في الخامس من يونيو مــن كل عام هو أكبر حدث دولي يعنى برصد المتغيرات الإيجابية للظواهر البيئية وذلك بمشاركة أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وستكون دولة السويد هي الدولة المضيفة للاحتفال الرسمي بيوم البيئة العالمي لعام 2022.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة".

ومن أهم هذه المؤشرات ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) من 8.7 مليار كيلو وات/ساعة عام (2019/2020) إلى 10.2 مليار كيلو وات/ساعة عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 17.2%.