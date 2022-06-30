وزير الدفاع الأوكرانى: نحتاج إلى مزيد من الأسلحة لوقف التدخل الروسى

وكتب ريزنيكوف -في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أوردتها وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس- أن "الجيش الأوكراني يتحول على نحو ثابت إلى استخدام الأسلحة الغربية والتكتيكات الجديدة والجيش الروسي ما زال يفوقنا عددا".



وأضاف: "نحتاج المزيد من الأسلحة! خلال قمة الناتو في مدريد، يستمر قصف المدن السلمية. حلف الناتو قادر على وقف هذا الهجوم بل ويجب عليه العمل لوقفه!".



وتعقد قمة الناتو في مدريد من يوم 28 وحتى 30 يونيو، حيث ينظر رؤساء الدول والحكومات في سبل تعزيز سياسات الردع والدفاع وتطوير القدرات الدفاعية للحلف في الوضع الأمني ​​الجديد الذي ظهر منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.