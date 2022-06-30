اليوم السابع
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نقيب الأطباء البيطريين يلتقى محافظ السويس ويطالب بتعيين 20 طبيبا بيطريا

الخميس، 30 يونيو 2022 02:57 م
نقيب الأطباء البيطريين يلتقى محافظ السويس ويطالب بتعيين 20 طبيبا بيطريا نقيب الأطباء البيطريين خلال لقاء مدير مديرية الطب البيطرى بالسويس
كتبت آية دعبس

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التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور عصام العراقي مدير مديرية الطب البيطرى بالسويس، أمس الخميس، لبحث المشاكل التى تواجه تنمية الثروة الحيوانية فى السويس والسبل التى تؤدى إلى الحفاظ عليها، وأهمها: المبادرة بتعيين 20 طبيبا بيطريا بالعقود للمجازر، وتخصيص مكان ملائم كمقر لنقابة الأطباء البيطريين بالسويس، وقد وعد المحافظ بإيجاد مقر مناسب للأطباء البيطريين بالسويس، مثمنا سرعة الاستجابة.
 
وأشار سليم إلى أنه تم عقد اجتماع مع مدير مديرية الطب البيطرى بالسويس، بحضور الدكتورة منال كامل نقيب الأطباء البيطريين بالسويس، والدكتور عادل عبد الراضى رئيس قسم الوقاية بالمحافظة، وذلك لبحث المشاكل التى تواجه الأطباء البيطريين بالسويس، وأوضح النقيب العام بدوره خطوات النقابة العامة حيال مخاطبة الجهات المعنية لتعيين عدد من الأطباء البيطريين بالمحافظة، ومخاطبة النقابة الفرعية للتواصل مع نواب مجلسى النواب والشيوخ ودعمهم حقوق الأطباء البيطريين.

نقابة البيطريين

تعيين البيطريين

نقيب الاطباء البيطريين

محافظ السويس



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