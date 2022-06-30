مقعد تسوية النزاعات بجنوب سيناء يواصل جلساته الأسبوعية بديوان عام المحافظة

جنوب سيناء : محمد حسين - فايزه مرسال

انعقدت، اليوم الخميس، جلسة مقعد تسوية المنازعات، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى نطاق المحافظة، وسرعة حل مشاكل المواطنين فى إطار القانون بقاعة مركز إدارة الأزمات بالقسم المتقدم بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، وجميع رؤساء المدن المعينين والإدارات المعنية، وذلك لإنهاء جميع موضوعات الشركات والمواطنين المطروحة على المقعد.



وقد باشرت اللجنة عملها فى ضوء توجيهات المحافظ بالتيسير على المواطنين والوقوف بجانبهم وسرعة إنهاء طلباتهم فى إطار القانون، كذلك تم إنهاء جميع طلبات الشركات السياحية العاملة التي تقدمت لجلسة اليوم فى إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية والاستثمار بقوة على أرض جنوب سيناء.















