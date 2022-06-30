اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 03:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مقعد تسوية النزاعات بجنوب سيناء يواصل جلساته الأسبوعية بديوان عام المحافظة

الخميس، 30 يونيو 2022 02:55 م
مقعد تسوية النزاعات بجنوب سيناء يواصل جلساته الأسبوعية بديوان عام المحافظة جانب من الإجتماع
جنوب سيناء : محمد حسين - فايزه مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انعقدت، اليوم الخميس، جلسة مقعد تسوية المنازعات، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى نطاق المحافظة، وسرعة حل مشاكل المواطنين فى إطار القانون بقاعة مركز إدارة الأزمات بالقسم المتقدم بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، وجميع رؤساء المدن المعينين والإدارات المعنية، وذلك لإنهاء جميع موضوعات الشركات والمواطنين المطروحة على المقعد.

وقد باشرت اللجنة عملها فى ضوء توجيهات المحافظ بالتيسير على المواطنين والوقوف بجانبهم وسرعة إنهاء طلباتهم فى إطار القانون، كذلك تم إنهاء جميع طلبات الشركات السياحية العاملة التي تقدمت لجلسة اليوم فى إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية والاستثمار بقوة على أرض جنوب سيناء.

unnamed (1)
 

 

unnamed
 

 


 


 


جنوب سيناء

تسوية النزاعات

الشركات السياحية

شرم الشيخ

الطور



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة