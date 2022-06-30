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مفتى عام المملكة السعودية يكلف عددا من الشيوخ للرد على استفسارات الحجاج

الخميس، 30 يونيو 2022 10:47 ص
مفتى عام المملكة السعودية يكلف عددا من الشيوخ للرد على استفسارات الحجاج المسجد النبوى - صورة أرشيفية
وكالات

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كلّف مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عدداً من الشيوخ للرد على استفسارات الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ.

 

وحسب وكالة الأنباء السعودية، تضمن التكليف عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، ومفوض الإفتاء بمنطقة القصيم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الطيار، ومفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بازمول، ومفوض الإفتاء بمنطقة حائل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان ، ومفوض الإفتاء بمنطقة الجوف فضيلة الشيخ عيد الشمري،.

 


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