اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 01:47 م
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مدير الصحة بباكستان: نشهد حاليا تفشيا لشلل الأطفال في شمال وزيرستان

الخميس، 30 يونيو 2022 01:29 م
مدير الصحة بباكستان: نشهد حاليا تفشيا لشلل الأطفال في شمال وزيرستان لقاح شلل الاطفال
كتبت أمل علام

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كشف الدكتور شبانة سليم، مدير عام الصحة، بوزارة الصحة، في باكستان، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، عن شلل الأطفال اليوم الخميس، لقد قطع برنامج شلل الأطفال في باكستان شوطًا طويلاً في رحلته للوصول إلى مستوى الصفر من شلل الأطفال، بينما نشهد حاليًا تفشيًا محوريًا في منطقة شمال وزيرستان وهي منطقة معقدة للقضاء على شلل الأطفال في ظل بيئة أمنية صعبة ومجتمع قبلي، فإننا مصممون أكثر من أي وقت مضى على مواصلة جهودنا ووقف انتقال فيروس شلل الأطفال بشكل دائم في باكستان.

بعد اكتشاف أول حالة شلل أطفال في شمال وزيرستان، عقد رئيس الوزراء على الفور وترأس اجتماع فرقة العمل الوطنية للقضاء على شلل الأطفال، واجتمع مع نواب المفوضين من جميع المقاطعات شديدة الخطورة، وأطلق حملة شلل الأطفال على الصعيد الوطني مايو.

يتم ترجمة هذا القرار من الحكومة بشكل فعال إلى عمل: قمنا بتعديل نطاق وتوقيت حملات شلل الأطفال للتصدي لتفشي المرض في شمال وزيرستان ومنع الفيروس من الانتشار إلى مناطق أخرى خالية من شلل الأطفال في البلاد، على سبيل المثال، قمنا بتحويل حملة التحصين دون الوطنية المخططة لشهر مايو إلى حملة وطنية وقمنا بمزامنتها مع أفغانستان. وتستهدف الحملات الأخرى دون الوطنية وحملات الاستجابة للحالات المناطق عالية الخطورة والسكان المعرضين لمخاطر عالية، والتي يتم تحديدها من خلال وبائيات شلل الأطفال وتقييم المخاطر.

تم تكثيف التخطيط لحملة شلل الأطفال وتنفيذها والإشراف عليها ومراقبتها عدة مرات، لا سيما في حملة التحصين شبه الوطنية الجارية في يونيو.

بالإضافة إلى ذلك، منذ بداية هذه الفاشية الأخيرة، نقوم بتنفيذ استراتيجية التلقيح العابر عبر السياج الدائري في جميع نقاط الدخول والخروج في المناطق الجنوبية من خيبر باختونام، يتم تلقيح الأطفال حتى سن العاشرة على حدود المقاطعات ويتم تطعيم الأشخاص من جميع الأعمار على الحدود الدولية مع أفغانستان، كما نعمل على زيادة مراقبة شلل الأطفال لدينا ونبحث بنشاط عن فيروس شلل الأطفال في المجموعات السكانية المعرضة لخطر كبير.

أود أن أغتنم هذه اللحظة لأشيد بدعم قوات الأمن التي تلعب دورًا حيويًا في تمكين القائمين بالتحصين على القيام بعملهم المتمثل في منح جميع أطفالنا أفضل فرصة لحياة خالية من شلل الأطفال، لا تزال باكستان ملتزمة التزاما عميقا بوقف انتقال فيروس شلل الأطفال البري وحماية أطفالنا من هذا المرض المسبب للشلل.


شلل الاطفال

لقاح شلل الاطفال

انتشار شلل الاطفال فى باكستان

باكستان

الصحة العالمية



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