مجلس جامعة بنى سويف يوافق على توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب

بنى سويف هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فى جلسته رقم 210، على عقد بروتوكول تعاون بين كلية العلوم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتطوير المشروعات البحثية التطبيقية لمواكبة التطور العالمى وربطها بالكيانات الصناعية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن البروتوكول يهدف إلى تطوير المهارات البشرية والعمل على تشجيع البحوث الجامعية وحل المشاكل التقنية وتعزيز سياسية التعاون مع مختلف القطاعات التخصصية، لافتاً أن البروتوكول يحقق فرص تدريب لطلاب كلية العلوم داخل الشركة والتعاون فى نشر الأبحاث العلمية وتبادل المعلومات والمراجع وحل المشكلات التقنية التى تقابلها الشركة، فضلاً عن تنظيم المحاضرات والدورات والمؤتمرات وورش العمل، وتصميم دبلومات متخصصة للمهتمين بمجال المياه.

وأشار رئيس الجامعة فى بيان له إلى أن الطرفان اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة البروتوكول وتعظيم الاستفادة فى مجالات العمل بين الطرفين، حيث تستطيع اللجنة اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير العمل فى المشاريع ذات الصلة، والعمل على تذليل العقبات التى تواجه التنفيذ الفعال واقتراح مجالات جديدة للتعاون، وذلك من خلال خطة عمل واضحة تقوم اللجنة بوضعها.

كما استعرض مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فى جلسته رقم 210، مقترحات كلية الخدمة الاجتماعية التنموية فى مجال التغيرات المناخية، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الخطة شملت عقد دورات تدريبية للرائدات الريفيات حول الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وآليات مواجهتها، ودورات عن تنمية الوعى المجتمعى بالتغيرات المناخية وآثرها على المجتمع، بالإضافة إلى إعداد أوراق عمل للأقسام العلمية حول دور الجامعة فى معالجة إشكاليات وقضايا التغييرات المناخية، وكذلك تطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع تحقيق الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الخطة تضمنت عقد العديد من المؤتمرات وورش العمل والندوات حول المجالات البيئية والطاقة المتجددة والتوعية البيئية والحفاظ على المناج، ومظاهر التلوث البيئي، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة فى كافة المبادرات القومية التى تستهدف المحافظة على البيئة، وتعزيز دور المشروعات البحثية ومشروعات التخرج التى تخدم تنمية الوعى بالتغيرات المناخية.



