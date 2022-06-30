مجلة هندسة الإسكندرية تحتل المرتبة الـ7 عالميا من فئة Q1 وفقا لـ Clarivate

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية أن تقييم مجلة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية Alexandria Engineering Journal والتي تنشرها دار نشر ELSEVIER العالمية جاء فى أعلى 7.6% من قائمة المجلات المفهرسة عالمياً ومن الفئة Q1 وفقاً لتقييم Journal Citation Reports, JCR لعام 2021.



وشغلت المجلة الترتيب 7/92 في التخصص الدقيق "الهندسة – متعدد التخصصات" Engineering, Multidisciplinary ووفقاً لما أعلنته دار النشر الأمريكية المتخصصة Clarivate (Web of Science)، وجاءت فى المركز السابع عالمياً، والأول علي مستوى الشرق الأوسط، والأول على مستوي مصر، وأوضح رئيس الجامعة أن معامل تأثير المجلة Impact Factor في عام 2021 بلغ 6.626 مقارنة برقم 3.732 العام الماضي مما يعد طفرة غير مسبوقة والأعلى منذ تاريخ إصدار المجلة.

وأضاف " قنصوة" أن الجامعة أيضاً أصدرت مجلة من كلية الطبAlexandria Journal of Medicine والتي تنشرها دار نشر Taylor & Francis Ltd العالمية، شغلت المرتبة 98/ 329 أي في أعلى قائمة 29.8% من قائمة المجلات المفهرسة عالمياً ومن الفئة Q2 في التخصص الدقيق Medicine, General & Internal وفقاً لتقييمJournal Citation Reports, JCR لعام 2021. ونوه رئيس الجامعة أن مؤشر اقتباس المجلة Journal Citation Indicator (JCI) بلغ 0.5.



