اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 10:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

كيف تقدم شكوى بمترو الأنفاق؟ إنفوجراف

الخميس، 30 يونيو 2022 09:00 م
كيف تقدم شكوى بمترو الأنفاق؟ إنفوجراف كيف تقدم شكوى بمترو الأنفاق؟

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خصص مترو الأنفاق ارقام لتلقى الشكاوى والاقتراحات من الركاب، ومن بينها خط ساخن، وذلك لركاب الخط الأول والثانى لمترو الأنفاق.
 
 
كيف تقدم شكوى بمترو الأنفاق؟
كيف تقدم شكوى بمترو الأنفاق؟
 
وهذه الأرقام كالتالى: الخط الساخن 16048 عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 أو عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أو عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg
 
ويتلقى المترو كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

مترو الانفاق

شكوى للمترو

مترو القاهرة

تقديم شكوى بمترو الأنفاق

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة