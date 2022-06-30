قبل نطق الحكم على قاتل نيرة.. لماذا تحيل الجنايات أوراق المتهمين للمفتى؟

كتب أحمد الجعفرى

بعدما أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف إلى فضيلة مفتى الجمهورية، ماذا يعنى ذلك؟ وهل رأى المفتى إلزاميًا فى قضايا الإعدام؟.

يقوم بمعاونة المفتي في بحث ودراسة قضايا الإعدام هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو تعذيرا أو قصاصًا أو لا.

وتعرض القضايا على المفتى لإعمال للحديث الوارد مرفوعا عن النبي صلي الله علية وسلم والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدي فقهاء المسلمين : "لأن يخطي الإمام في العفو خير من أن يخطي في العقوبة"؛ لأن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، فوجب التحقيق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي علي اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه .

رأى المفتى فى قضايا الإعدام استشاري، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى فضيلة المفتى القضايا التى ترى بالإجماع، وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة (381/2) من قانون الإجراءات الجنائية.

قررت محكمة جنايات المنصورة، الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.