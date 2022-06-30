اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 02:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

قبل نطق الحكم على قاتل نيرة.. لماذا تحيل الجنايات أوراق المتهمين للمفتى؟

الخميس، 30 يونيو 2022 12:31 م
قبل نطق الحكم على قاتل نيرة.. لماذا تحيل الجنايات أوراق المتهمين للمفتى؟ قاتل نيرة أشرف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعدما أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف إلى فضيلة مفتى الجمهورية، ماذا يعنى ذلك؟ وهل رأى المفتى إلزاميًا فى قضايا الإعدام؟.
 
يقوم بمعاونة المفتي في بحث ودراسة قضايا الإعدام هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا  كان  الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو تعذيرا أو قصاصًا أو لا.
 
وتعرض القضايا على المفتى لإعمال للحديث الوارد مرفوعا عن النبي صلي الله علية وسلم  والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدي فقهاء المسلمين : "لأن يخطي الإمام في العفو خير من أن يخطي في العقوبة"؛ لأن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، فوجب التحقيق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي علي اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه .
 
رأى المفتى فى قضايا الإعدام استشاري، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى فضيلة المفتى القضايا التى ترى بالإجماع، وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة (381/2) من قانون الإجراءات الجنائية.
 
قررت محكمة جنايات المنصورة، الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
 

نيرة

قاتل نيرة

محمد عادل

جريمة قتل

طالبة المنصورة

محكمة الجنايات

المنصورة

قتل عمد

المفتى

إعدام



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة