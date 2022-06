فوز الطالبة أفنان محمود ابنة الأقصر بجائزة الدولة للمبدع الصغير فرع القصة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، عن فوز الطالبة الأقصرية أفنان محمود أحمد محمد الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمعهد فتيات العضايمة الإعدادى، التابع لمنطقة الأقصر الأزهرية، بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2022 م "فرع القصة".

وقالت المنطقة الأزهرية بالأقصر، في بيان صحفى، إنه أجريت فعاليات المسابقة بالمجلس الأعلى للثقافة - وزارة الثقافة المصرية وبشراكة البنك الأهلي المصرى، حيث تميزت" الأقصرية أفنان حكومة "بمواهب متعددة منها:- "تأليف القصص الإنجليزي ووضعها في قالب وشكل أفلام كرتونية، بجانب الأعمال الفنية، وإلقاء الشعر"، ولها قصتين باللغة الإنجليزية هما Our life in corona /Raghad in the mother's day .

وشاركت هذا العام بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بقصة جديدة تضم إنجازات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والرئيس عبدالفتاح السيسي ودوره المشهود في بناء مصر الحديثة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك تحت عنوان (The achievements of the modern state)، وقد حظيت أعمال المبدعة أفنان محمود بتقدير الجميع لأنها وجهت ابتكاراتها فى مجال الاستثمار فى العلم والتعلم والبحث العلمى.

وفى نفس السياق يواصل وعاظ وواعظات منطقة الأقصر الأزهرية، استقبال أفواج الحجاج بمطار الأقصر قبيل سفرهم لشرح المناسك لهم، والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، حيث قال الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، إن هذه الحملات تأتى فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالتواصل المباشر مع الحجاج قبل السفر، واستخدام الأساليب الميسرة في توضيح وشرح المناسك لهم.

وأشار مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، إلى أن مهمتهم شرح مناسك الحج وتوضيح أركانه ومبطلاته، والسنن المستحبة فيه، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الحاج خلال هذه الرحلة من الإحرام وحتى العودة إلى موطنه، كما تم توزيع الكتب الخاصة بأمور الحج والمناسك وتوضيح ما يخص المرأة من توجيهات دينية طوال هذه الرحلة المباركة.