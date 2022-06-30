فصل الكهرباء 3 ساعات غدا من الساعة الـ5 صباحا عن بعض المناطق بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم صباح غد الجمعة الموافق الأول يوليو، فصل الكهرباء من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحا، عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع كهرباء المختلط بمعرفة هندسة كهرباء شرق المنصورة التابعة لقطاع كهرباء جنوب الدقهلية.

جاءت تصريحات "مختار" بعد اطلاعه على التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء "قطاع كهرباء جنوب الدقهلية"، بشأن أعمال الصيانة المشار إليها.

وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربى والتى يتم فصل الكهرباء عنها هى شارع المختلط، وشارع الدراسات والمعهد الديني ومنطقة النيابة الإدارية، والمحكمة الكلية والابتدائية ومنطقة ومستشفي الشبان المسلمين ومحطة الصرف الصحي بعزبة عقل وشارع ميت حدر وبنك القاهرة وجزء من توريل القديمة وخلف مديرية الامن القديمة وخلف بنك القاهرة وجزء من كفر البدماص ومنطقة السوق بالكفر وخلف عوض الله وجزء من شارع الأتوبيس القديم.

ووجه مختار لرئيس حي شرق مدينة المنصورة بالتنسيق مع مسئولى قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربى فى الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطنى المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكل المصالح والشركات ومديريات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.