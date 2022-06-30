طن مواد غذائية مجهولة المصدر بمصنع لحوم مصنعة بدون تراخيص بالعاشر من رمضان

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة برئاسة أحمد ابراهيم و مفتشي الإدارة واسفرت الحملة عن ضبط محاضر وجاءت علي النحو التالي : تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع اللحوم لوجود خامات مجهوله المصدر وإدارة النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية وتم التحفظ على عدد 50 شيكاره بلاستيك بقسماط زنه الواحدة 10 كيلو بإجمالي وزن 500 كيلو بقسماط ، و عدد 50 كرتونه بانيه دجاج بكل كرتونه عدد 12 كيس زنه 800 جرام بإجمالي وزن 480 كيلو بانيه دجاج مجهول المصدر علي ذمة المحضر.

كما قامت الحملة بالمرور علي التجار التموينيين بالمدينة وتم تحرير 3 محاضر للبيع بسعر أزيد من السعر الرسمي للمقررات التموينية و تم تحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.