طن مواد غذائية مجهولة المصدر بمصنع لحوم مصنعة بدون تراخيص بالعاشر من رمضان

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، طن مواد غذائية مجهولة المصدر فى حملات تفتيشية لضبط الأسواق بنطاق مدينة العاشر من رمضان ، ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز للتأكد من إلتزام أصحابها للإشتراطات التموينية والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة برئاسة أحمد ابراهيم و مفتشي الإدارة واسفرت الحملة عن ضبط محاضر وجاءت علي النحو التالي : تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع اللحوم لوجود خامات مجهوله المصدر وإدارة النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية وتم التحفظ على عدد 50 شيكاره بلاستيك بقسماط زنه الواحدة 10 كيلو بإجمالي وزن 500 كيلو بقسماط ، و عدد 50 كرتونه بانيه دجاج بكل كرتونه عدد 12 كيس زنه 800 جرام بإجمالي وزن 480 كيلو بانيه دجاج مجهول المصدر علي ذمة المحضر.
كما قامت الحملة بالمرور علي التجار التموينيين بالمدينة وتم تحرير 3 محاضر للبيع بسعر أزيد من السعر الرسمي للمقررات التموينية و تم تحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.
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