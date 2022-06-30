ضبط مصنعين لتعبئة المواد الغذائية والصمغ العربى بدون ترخيص في الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالاسكندرية ، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية حماية للمواطنين من الغش التجارى.

وتمكنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة بالاشتراك مع مركز و مدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف و جهاز حماية المستهلك وعدة جهات رقابية

وتم ضبط مصنع يقوم بتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص و التحفظ علي 3طن دقيق بدون فواتير دالة علي حيازته، 20 شيكارة نشا ذرة بدون مستندات ,120شيكارة ارز بسمتي هندي المنشأ مستورد وعدم وجود المستندات الدالة علي حيازته ,90 كرتونة زيت نخيل بدون مستندات 12 شيكارة كركم بدون بيانات ومجهول المصدر.

كما تم الاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وتحرير محضر انتاج دقيق فاخر استخراج 72 ٪ ناقص الوزن بمقدار 114 جم في متوسط وزن الشيكارة الواحدة لاحد المطاحن الخاصة بمدينة برج العرب الجديدة

و تحرير محضر ادارة وتشغيل مصنع للصمغ العربي بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 150 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم من مادة الصمغ العربي. بإجمالي كمية قدرها 7500 كجم ,100 بستله زنه الواحدة 10 كجم بإجمالي كمية قدرها 1000كجم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.