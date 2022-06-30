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سفير السعودية بالقاهرة: المملكة تصطف مع مصر فى التصدى لمحاولات زعزعة أمنها

الخميس، 30 يونيو 2022 09:08 م
سفير السعودية بالقاهرة: المملكة تصطف مع مصر فى التصدى لمحاولات زعزعة أمنها أسامة نقلى
أ ش أ

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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة أسامة نقلى، دعم المملكة لإرادة الشعب المصرى وخياراته، والاصطفاف مع مصر الشقيقة فى التصدى لمحاولات زعزعة أمنها واستقرارها أو التدخل في شئونها الداخلية.
 
وشدد السفير السعودى - في تصريح اليوم الخميس - على أن العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية كانت وستظل نموذجاً فريدا في العلاقات بين البلدين الشقيقين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والرئيـس عبدالفتـاح السيسى؛ لتعكس حاضراً مشرقاً ومستقبلاً زاهراً.
 
وأعرب السفير السعودي عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيـس السيسي وحكومة وشعب مصـر الشقيق، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، سائلاً المولى - عز وجل - أن يديم على العزيزة مصـر أمنها واستقرارها، وأن ينعم عليها بمزيد من التقدم والازدهار.
 
وقال: لقد جسدت ثورة 30 يونيو نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية والحفاظ على هويتهـا الوسطية، ونبـذ قـوى التطرف والظلام، كمـا مـهـدت الطرق نحـو مسيرة البناء والتنمية الشاملة بقيادة الرئيس السيسي، ليضرب الشعب المصري العظيـم أروع الأمثلـة في الالتفاف حول قيادته الرشيدة، ويسطران معاً ملحمة مجيدة في مواجهة التحديات واجتياز الصعاب، وخلق واقع يلبي طموحات المصريين نحو الجمهورية الجديدة.

ثورة 30 يونيو

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احتفالات 30 يونيو



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