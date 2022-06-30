روسيا: هناك إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلغاريا

كتب أحمد عرفة

أكدت السفيرة الروسية لدى صوفيا إليونورا ميتروفانوفا، إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلغاريا على خلفية طرد الدبلوماسيين الروس، وأن "موسكو ستتخذ قرارها تجاه ذلك، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت السفيرة الروسية لدى صوفيا، إن هذه خطوة غير مسبوقة وغير ودية على الإطلاق من جانب الحكومة البلغارية، منوهة إلى أن "عدة أحزاب في البرلمان البلغاري أدانت قرار الحكومة.

وفى وقت سابق قال الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو إن من مصلحة العالم كله، إن نرى نهاية للحرب الجارية في أوكرانيا واستئناف سلاسل الإمدادات الغذائية، وأضاف الرئيس الاندونيسي الذي يزور كييف، حاليا، “ندعم جهود الأمم المتحدة لإيصال المنتجات الغذائية الأوكرانية لأسواق العالم، علينا المضي قدما نحو تسوية سلمية شاملة للأزمة في أوكرانيا عن طريق الحوار”.

وتابع قائلا: نرغب في أن يسود السلام كل بقاع العالم.

وأظهر مقطع فيديو نشره القصر أن الرئيس ويدودو جوكووي وزوجته وصلا إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار، ثم سافر إلى إيربين التي مزقتها الحرب، بالقرب من العاصمة كييف، ليشهد تدمير المناطق السكنية المدنية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.