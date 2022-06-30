رئيس مدينة أشمون يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع المدينة

شن المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون يرافقة هيثم صادق نائب رئيس المدينة وأحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق بأشمون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار شن حملات رفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين.

وأسفرت الحملة عن رفع 20 حالة إزالة فورية، وتحرير 5محاضر إشغال طريق، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن فى الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

من جانبه أكد النمر على استمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أى إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالى بأشمون.



الحملة (1)



الحملة (2)



الحملة (3)



الحملة (4)



الحملة (5)



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



جانب من الحملة (4)