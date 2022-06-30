دبلوماسى أوزبكى يشيد باهتمام الدولة المصرية بهموم المواطن

وأضاف خوجه - في مؤتمر صحفي- أن أوزبكستان شهدت في السنوات الماضية تغيرات جذرية تحت قيادة الرئيس شوكت ميرضيائف الذي اتخذ خطوات جريئة ونشطة للتعامل مع هموم المجتمع وحل المشاكل الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس لجنة دستورية لإدخال بعض التعديلات التي ستعمل على تعزيز الأساس القانوني للإصلاحات الديمقراطية.



وأوضح أن الدستور المحدث سيضع أساسًا متنيًا وضمانة موثوقة لاستراتيجيات التنمية طويلة الأجل في أوزبكستان، مؤكدًا أهمية تعميق فكرة "الكرامة الإنسانية" ونهج "الإنسان – المجتمع - الدولة " وهو المبدأ الأساسي في الإصلاحات الحالية.



وأشار إلى أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بضمان التعليم الجيد والرعاية الطبية والدعم الشامل للأسر والأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن توفير الخدمات مثل مياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء والنقل والمرافق الأخرى وكذلك حظر العمل الجبري.



وشدد على ضرورة توفير الضمانات الدستورية اللازمة لضمان حماية الملكية الخاصة في دستور البلاد، مؤكدًا أن بلاده تحتاج إلى إزالة جميع العقبات والحواجز التي تعوق تطوير ريادة الأعمال.. لافتا إلى أهمية العناية بالشباب أقل من 30 عامًا والذين يمثلون 60 في المائة من سكان البلاد، فضلًا عن الاهتمام بذوي الإعاقة الذين يصل عددهم إلى مليون شخص.



وذكر أن أكثر من 9 آلاف و200 منظمة غير حكومية تلعب دورًا مهمًا في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأفراد والكيانات القانونية والقيم الديمقراطية وتحقيق الأهداف في الحياة الاجتماعية والثقافية والتعليم.