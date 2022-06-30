جيران واقعة مقتل شاب على يد شقيقه بالخصوص: ضربه 7 طعنات والمجنى عليه كان محبوبا

القليوبية إبراهيم سالم

كشفت تحريات رجال المباحث بالقليوبية، فى واقعة مقتل سائق تروسيكل على يد شقيقه بمنطقة الخصوص، أن المجنى عليه حسن السمعة ويتمتع بعلاقات طيبة مع الجيران وأهل المنطقة، فيما كان المتهم دائم إثارة المشاكل والخصومات، وكان المجنى عليه دائما ما يتدخل لحلها وإرضاء الطرف الآخر لمنع وقوع شقيقه فى أى مشاكل.

فيما أوضح أهل المنطقة التى شهدت الواقعة بالخصوص أن المتهم كان يتعاطى المواد المخدرة، ويوم الواقعة وقعت مشادة بينه وبين والدته تعدى خلالها بالضرب عليها، وحينما تدخل المجنى عليه للدفاع عن والدته، سدد له 7 طعنات، اثنين بالرقبة وباقى الطعنات بالصدر، ليلقى المجنى عليه مصرعه على الفور غارقا فى دمائه.

وتابع جيران الضحية أنه بعد ذلك نزلت والدتهم للشارع وبدأت فى الصياح وإخبار الجيران بأن أحد أبنائها تعدى على الآخر باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وتسبب فى وفاته، وانتقل الجيران على الفور ليجدوا المشهد المأساوى الموجد عليه الشاب المتوفى، ويتم إبلاغ قسم شرطة الخصوص، وتم نقل الجثة للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت شهدت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية مقتل سائق تروسيكل على يد شقيقه خلال محاولته منع المتهم من التعدى على والدتهما بالضرب، بطعنه بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمى، وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واصطحبت المتهم لمكان الحادث لتمثيل الجريمة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد تلقى بلاغ بمقتل سائق تروسيكل على يد شقيقه بسبب محاولته منع المتهم من التعدى على والدته بالضرب.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ممدوح.ع"، 27 سنة، سائق تروسيكل، ومقيم دائرة القسم، إثر إصابته بطعات متفرقة بالجسم، وذلك خلال قيام شقيقه "عبد الرحمن.ع"، 23 سنة، سائق تروسيكل، بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" أثناء محاولة الأخير المتوفى منع المتهم من التعدى على والدتهما بالضرب.

وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمى، وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فيما اصطحبت النيابة العامة المتهم لمكان الواقعة وقام بتمثيل الجريمة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.