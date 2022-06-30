ثورة 30 يونيو.. افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط بتكلفة 20 مليون جنيه

أسيوط هيثم البدرى

أشار الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط إلى قراره بتخصيص احتفال الجامعة هذا العام بالذكرى التاسعة بثورة 30 يونيو بإهداء الوطن عدداً من الافتتاحات الطبية الجديدة التى تمثل إضافة جديدة فى منظومة الرعاية الصحية التى تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية لخدمة أكثر من 40 مليون مواطن بمختلف محافظات صعيد مصر وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجهود سيادته الهادفة إلى تقديم خدمة صحية متطورة وكريمة للمواطن المصرى داخل المستشفيات الجامعية والحكومية على مستوى محافظات الجمهورية ، مؤكدا على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب والذي يتجاوز عددهم أكثر من 80 ألف طالب وطالبة من الطلاب المصريين والوافدين الدارسين بمختلف كليات الجامعة ، مشيراً إلى تسخير ما تملكه الجامعة من إمكانيات طبية متقدمة وأطقم طبية على أعلى مستوى من التدريب والمهارة من أجل تقديم خدمة طبية وفق أعلى معايير الجودة وتلبى احتياجات المرضى فى مختلف التخصصات الطبية .

جاء ذلك فى تصريح رسمى لرئيس جامعة أسيوط خلال افتتاح سيادته لمستشفى الطلاب الجامعى بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد وتطوير خدماتها الطبية وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، ، والدكتور مصطفى فايز مدير المستشفى، والمقدم أحمد القاضى بجهاز الأمن الوطنى و المستشار الدكتور وليد حنفى مستشار رئيس الجامعة للمستشفيات الجامعية ، و الدكتور محمد حلمى الحفناوى المستشار الهندسى لرئيس جامعة أسيوط و المصمم المعمارى للوحدة ، إلى جانب الأطقم الطبية والتمريض و الفنيين العاملين بالمستشفى ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة من مختلف أقسام الطبية من كلية الطب والمستشفيات الجامعية.

وأشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مستشفى الطلبة شهدت طفرة مشهودة فى مستوى الخدمات الطبية المقدمه بها والتى أصبحت تتضمن كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية المطلوبة لأية حالة مرضية من الطلاب، وذلك فى إطار سياسية إدارة الجامعة الهادفة إلى دعم ورعاية طلابها ، موضحاً أن الجامعة تخصص أكثر من 24 مليون جنيه سنوياً لصالح الرعاية الصحية و إجراء جراحات وصرف أدوية لطلاب الجامعة ، موضحاً أن العمل بمستشفى الطلاب يشهد تكاتف جهود وتنسيق بين قطاع التعليم والطلاب ، ومجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، والإدارة العامة للشئون الطبية بقطاع التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية بما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالملف الصحى وتطوير الخدمات الطبية المجانية فى مختلف مستشفيات الجمهورية، وهو ما إنعكس أثره فى توفير كافة المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الجامعة فى تطوير خدمات مستشفيات أسيوط الجامعية وزيادة طاقتها الاستيعابية فى مختلف التخصصات ، موضحاً أن تكلفة تطوير مستشفى الطلبة وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد من أجل رفع كفاءة بنيتها التحتية بلغ نحو 20 مليون جنيه، مضيفاً أن اليوم تضمن كذلك إفتتاح وحدة الكلى الصناعية الجديدة بتكلفة بلغت نحو 31 مليون جنيه .

وأضاف الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة أن مستشفى الطلبة تتكون من دور أرضى و3 أدوار علوية وتتكون من العيادات المتخصصة فى كافة الأقسام، ووحدات التحاليل والأشعة وعيادات الأسنان وصيدلية وغرف عمليات ووحدة للغسيل الكلوى وعنايات مركزة ومتوسطة وغرف إقامة للمرضى، ويعمل بالمسشتفى نحو 30 طبيب أسنان إلى جانب نحو 40 طبيب بالتخصصات الطبية الأخرى إلى جانب الصيادلة والفنيين وأطقم التمريض ، إلى جانب تخصيص أحد أعضاء هيئة التدريس للعمل كاستشارى يشرف على القسم الطبى المناظر له بالمستشفى.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى فايز مدير مستشفى الطلبة أن المستشفى شهدات أعمال إحلال وتجديد لرفع كفاءة المستشفى بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه ، كما تم تزويدها بأربعة أجهزة رسم قلب وأجهزة منظار جراحى وجراحة أنف وأذن بنحو 2.5 مليون جنيه إلى جانب تجهيز غرفتين عمليات بنظام الكبسولات بتكلفة تجاوزت 12 مليون جنيه ، وأحدث أجهزة أشعة لرسم المخ وأجهزة أشعة للجسم UR التى تقوم بإجراء نحو 700 فيلم أشعة فى اليوم وأشعة سونار على البطن مزودة بأشعة دوبلر حديثة ,وأشعة إيكو على القلب و3 كراسى أسنان وأجهزة قياس ضغط الأذن بتكلفة تجاوزت 3.5 مليون جنيه، كما تم تجهيز 16 غرفة للقسم الداخلى لإقامة الطلاب المرضى .



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (1)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (2)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (3)



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افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (7)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (9)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (11)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (13)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (14)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (15)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (16)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (17)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (18)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (19)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (21)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (23)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (25)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (27)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (28)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (29)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (30)



افتتاح مستشفى الطلاب الجامعى فى أسيوط (31)