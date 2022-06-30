تقديم الخدمة لـ34 ألفا و500 مريض وقرارات علاجية لـ19400 آخرين بتأمين الغربية

الغربية عادل ضرة

قال الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، أنه خلال النصف الأول من عام 2022 تم عرض ما يقرب من 34500 مريض على اللجان التخصصية وصدور قرارات علاجية لـ19400 مريض، مؤكداً أنه تم عرض 24470 مريض على لجان الأورام بعيادات على بن أبى طالب بطنطا وبن سينا بالمحلة وأحمد عرابي بكفر الزيات وصدور قرارات علاجية لـ 11542 مريضا، وفيما يخص لجان القلب تم عرض 6595 مريضا على لجان القلب والانترستو بطنطا والمحلة وزفتي وصدور قرارات علاجية لـ 5196 مريضا.

وأشار "جلال" إلى أن إجمالي العرض على لجنة هرمون النمو بلغ 1600 مريض وإصدار قرارات لعدد 1207 مرضى.

وأوضح أن مايخص نشاط لجان الروماتويد بلغ إجمالي العرض على اللجنة 640 مريضا وصدر قرارات لعدد 567 مريضا، كما تم عرض 620 مريضا على لجنة حقن العين وصدور قرارات لعدد 501 مريض.



وبالنسبة للجنة التصلب المتناثر بلغ إجمالي المعروض على اللجنة 417 مريضا وصدور قرارات علاجية لعدد 394 مريضا.



وأضاف مدير الفرع أن استراتيجية مصر الرقمية؛ تضع ملف التحول الرقمي على رأس أولويات العمل، مشيرا لجهود إدارة التوثيق والمعلومات في بناء تطبيقات متخصصة وميكنة اللجان التخصصية في إطار التحول الرقمي وتعظيم الإستفادة من نظم المعلومات، موضحا نماذج لأبرز التطبيقات التي تقدم خدمات للمواطنين منها؛ ميكنة لجان القلب حيث تم تفعيل التطبيق بعيادة على بن أبي طالب بطنطا وتسجيل زيارات لعدد 864 مريض منذ بدء التطبيق خلال النصف الأول من 2022.



وفيما يخص ميكنة لجان الأورام فقد تم تسجيل زيارات لعدد 15994 مريضا على لجان بن سينا بالمحلة وأحمد عرابي بكفر الزيات.

يذكر أن ميكنة لجان هرمون النمو وبلغت الزيارات المسجلة 956 زيارة مسجلة إلكترونيا على نظام التشغيل.

أما فيما يخص ميكنة لجنة الفيروسات، بلغ عدد من تم تسجيلهم إلكترونيا على التطبيق 50494 منذ تفعيل التطبيق بعيادات سمنود الشاملة وبن سينا بالمحلة وعلى بن أبى طالب بطنطا.



وأكد مدير الفرع، علي إحكام الرقابة، وأنه تم تفعيل تطبيق التحقق من الإنتفاع في جهات تقديم الخدمة بالفرع للتأكد من تقديم الخدمات لمن يستحقها من المنتفعين بنظام التأمين الصحي. مضيفا أنه ولأول مرة يكون تسجيل كافة البطاقات الصحية علي نظام إصدار البطاقات المميكن لكافة قوانين الإنتفاع بمراكز إصدار البطاقات الصحية إحكاما للسيطرة علي البطاقات الصحية ومنع تكرارها، بالإضافة إلى توفير قواعد بيانات للمنتفعين مرتبطة بجميع التطبيقات التي تعمل بالفرع.

وفي سياق متصل، تم تطوير وتحديث الشبكات بالفرع لضمان الإستمرار في تحقيق أهداف خطة البنية المعلوماتية في الوصول إلى وحدات مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل وحدات مناطق الخدمة.