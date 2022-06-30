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بوتين: سياسات الغرب الاقتصادية غير الخاضعة للمراقبة سبب اختلال سوق الغذاء

الخميس، 30 يونيو 2022 06:59 م
بوتين: سياسات الغرب الاقتصادية غير الخاضعة للمراقبة سبب اختلال سوق الغذاء بوتين
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسات الغرب الاقتصادية غير الخاضعة للمراقبة، هي السبب في اختلال توازن سوق الغذاء، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الروسي: بالطبع، تحدثنا مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن قضايا تهم العالم كله، كل البلدان اليوم. أعني تزويد الأسواق العالمية بالأغذية والمنتجات الزراعية الأخرى، بما في ذلك الأسمدة المعدنية.

وأكد فلاديمير بوتين أن اختلال أسواق المواد الغذائية هو نتيجة مباشرة لسنوات عديدة من السياسات الاقتصادية غير المسؤولة لعدد من البلدان، والإنفاق غير المنضبط وتراكم الديون غير المضمونة، وقد تفاقم الوضع منذ بداية وباء فيروس كورونا، موضحا أن الدول الغربية، التي لا تريد الاعتراف بخطأ مسارها الاقتصادي، تزيد من زعزعة استقرار الإنتاج الزراعي العالمي من خلال فرض قيود على توريد الأسمدة الروسية والبيلاروسية.

وتابع الرئيس الروسى، أن الغرب من خلال القيام بذلك، يجعلون من الصعب تصدير الحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية، مما يعقد تأمين سفن الشحن التي تحمل الحبوب وتسديد المدفوعات المصرفية بموجب العقود التجارية.


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