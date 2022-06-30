بوتين: الغرب أوقع نفسه فى الفخ ولم يتمكن من التنبؤ بالتوجهات المتسببة بإضعاف هيمنته

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب أوقع نفسه في الفخ، ولم يتمكن من التنبؤ بالتوجهات التي ستتسبب بإضعاف هيمنته، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف فلاديمير بوتين، خلال زيارته لمقر جهاز المخابرات الخارجية الروسي بمناسبة الذكرى المئوية للاستخبارات المحلية غير القانونية، أن الغرب أوقع نفسه في الفخ لأنه لم يتمكن من تحليل التطورات في العالم التي ستتسبب بإضعاف هيمنته، موضحا أن من أولويات الهيئة التنبؤ الاستراتيجي لتطور الأحداث والمتغيرات على الساحة الدولية.

ولفت الرئيس الروسى إلى أن من بين المهام الرئيسية للمخابرات الخارجية تلقى المعلومات في الوقت المناسب حول الخطط العسكرية والجيوستراتيجية الأجنبية التي يمكن أن تهدد روسيا، موضحا أنه من المهم رؤية الصورة العامة لما يحدث في العالم والتصرف بشكل استباقى.

وأشار فلاديمير بوتين إلى أنه من الضروري تلقى المعلومات في الوقت المناسب حول الخطط العسكرية والجيوستراتيجية التى يمكن أن تشكل تهديدا للبلاد والتعامل معها بجدية وحذر.