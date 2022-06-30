بعد نفى السفيرة البريطانية بموسكو استدعائها.. روسيا: مندهشون.. كيف مضت يومها؟

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها فوجئت بتعليق السفارة البريطانية على استدعاء الجانب الروسي سفيرة لندن لدى موسكو ديبورا برونيرت يوم الخميس، بعدما نفت السفارة البريطانية في موسكو التقارير عن استدعاء السفير إلى وزارة الخارجية الروسية، وقالت: لم يتم استدعاءنا، وكان اجتماعا روتينيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية : نحن مندهشون من أن السفيرة البريطانية لا تعرف أين قضت اليوم وماذا فعلت، وربما يكون فقدان ذاكرة، موضحة أنه تم إبلاغ السفيرة باحتجاج على تصريحات صريحة وقحة وجهت إلى الزعيم الروسي، وتم تقديم مذكرة لرئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية تفيد بأن الخطاب العدواني غير مقبول، بالإضافة إلى ذلك، تم إخبار السفيرة البريطانية بأنه من غير المقبول تكرار معلومات كاذبة حول التهديدات المزعومة من قبل روسيا باستخدام الأسلحة النووية.

وتابعت وزارة الخارجية الروسية : هذا هو أسلوب الحكومة البريطانية الحالية، لأنه حتى ليز تراس حثت الجميع على عدم الالتفات للتاريخ، ونقول للسفيرة البريطانية كيف مضى يومها: اليوم تم استدعاؤها إلى وزارة الخارجية، ووصلت إلى هناك، وسبب الاتصال هو وقاحة وأكاذيب قادتها.