اليوم السابع
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الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: بينيت لن يكون مرشحا للانتخابات المقبلة

الخميس، 30 يونيو 2022 02:05 ص
الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: بينيت لن يكون مرشحا للانتخابات المقبلة رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت
وكالات

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قال الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن الأخير لن يترشح للانتخابات المقبلة، قبل وقت قصير من حل البرلمان الذي يفترض أن يفتح الطريق أمام انتخابات جديدة في الخريف.

وأعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته لنواب حزبه يمينا، "نيته عدم الترشح في الانتخابات المقبلة"، كما أوضح الناطق باسمه للصحافة في رسالة قصيرة بالعبرية، قبل ساعات قليلة من حل الكنيست.

وينصب وزير الخارجية يائير لابيد كرئيس لحكومة انتقالية قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر المقبلين.

قدم تحالف بينيت المتنوع الذي تم تشكيله في عام 2021 مهلة من حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي، حيث أنهى الرقم القياسي لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لمدة 12 عاما متتالية في السلطة وتمرير أول ميزانية دولة لإسرائيل منذ عام 2018.


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الليكود

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يائير لابيد





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