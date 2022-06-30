الناتو: قلقون من النفوذ الروسي والصيني المتزايد على جناحنا الجنوبي

كتب أحمد عرفة

أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج عن قلقه من النفوذ الروسي والصيني المتزايد على جناحه الجنوبي، محذرا من خطر زعزعة استقرار هذه المناطق، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح الأمين العام لحلف الناتو أن الدول الأعضاء تطرقت خصوصا إلى مسألة سعي روسيا والصين إلى تحقيق تقدم سياسي واقتصادي وعسكري في الجناح الجنوبى، مشيرا إلى أن ذلك يشكل تحديا متزايدا يريد الناتو التصدي له لاسيما عبر تقديم مزيد من المساعدات لشركائه في المنطقة.

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، إن كندا سترسل مزيدا من القوات إلى لاتفيا كجزء من تعهدها بتحديث وتعزيز مجموعة القتال التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تقودها هناك.

وتتألف مجموعة حلف شمال الأطلسي التي تقودها كندا من حوالي 2000 جندي، من بينهم 700 كندي، وهي واحدة من ثماني وحدات من هذا القبيل مقرها في أوروبا الشرقية مصممة لردع أي عمل روسي والدفاع عنه.

ووقعت كندا اتفاقا على هامش قمة الناتو الرئيسية - أمس - لترقية المجموعة القتالية إلى لواء، مما يستلزم إضافة المزيد من القوات والمعدات لتعزيز قدرتها على القتال.