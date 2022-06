المبعوث الأوروبى: المحادثات النووية الإيرانية فى الدوحة انتهت دون أن تقدم

أعلن المبعوث الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية، إنريكي مورا، أن المحادثات غير المباشرة التي تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، انتهت دون أن تحرز التقدّم المأمول.

وجاءت تصريحات مورا بعد أن أكدت إيران، في وقت سابق الأربعاء، أن المحادثات ستنتهي بعد يومين فقط، دون أي أنباء حول التوصل إلى اتفاق يساعد على دفع المحادثات مع الدول الكبرى في فيينا قدما، غير أنها اعتبرت أن المحادثات "تجري في جو مهني وجدي".

وكتب مورا في تغريدة عبر "تويتر": "يومان مكثفان من المحادثات غير المباشرة في الدوحة حول خطة العمل المشتركة الشاملة، ولسوء الحظ، لم يحرز التقدم الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي كمنسق، بعد".

