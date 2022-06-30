اليوم السابع
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المبعوث الأوروبى: المحادثات النووية الإيرانية فى الدوحة انتهت دون أن تقدم

الخميس، 30 يونيو 2022 05:00 ص
المبعوث الأوروبى: المحادثات النووية الإيرانية فى الدوحة انتهت دون أن تقدم مفاوضات فيينا حول املف إيران النووى- أرشيفية
وكالات

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أعلن المبعوث الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية، إنريكي مورا، أن المحادثات غير المباشرة التي تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، انتهت دون أن تحرز التقدّم المأمول.

وجاءت تصريحات مورا بعد أن أكدت إيران، في وقت سابق الأربعاء، أن المحادثات ستنتهي بعد يومين فقط، دون أي أنباء حول التوصل إلى اتفاق يساعد على دفع المحادثات مع الدول الكبرى في فيينا قدما، غير أنها اعتبرت أن المحادثات "تجري في جو مهني وجدي".

وكتب مورا في تغريدة عبر "تويتر": "يومان مكثفان من المحادثات غير المباشرة في الدوحة حول خطة العمل المشتركة الشاملة، ولسوء الحظ، لم يحرز التقدم الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي كمنسق، بعد".

وأضاف: "سنواصل العمل بإلحاح أكبر لإعادة الصفقة الرئيسية إلى المسار الصحيح، (من أجل) الاستقرار الإقليمي".

ووجاءت تغريدة مورا بعد لقائه كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، مساء اليوم الثاني من المحادثات في قطر.

وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في طهران إن "المحادثات التي تستمر ليومين لم تنته بعد، وسيعقد اجتماع آخر هذا المساء بين (باقري ومورا)".

ولم يعلن في السابق عن مدة المحادثات التي تجري في الدوحة بشكل غير مباشر مع وفد أميركي برئاسة المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي.

وتأتي محادثات الدوحة قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي، جو بايدن إلى السعودية، منتصف الشهر المقبل.


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