المبادرة الرئاسية للعلاج عن بعد تجرى جراحة فورية لطفل مبتسر بالداخلة

وأضاف وكيل صحة الوادي الجديد، أنه بناءً على المناظرة تم توفير حضانة للطفل المبتسر في مستشفى أسيوط الجامعي للأطفال لتحويل الطفل لإجراء عملية جراحية فورية وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الناصر علي منسق التشخيص الطبي عن بُعد في المحافظة.

ومن جانبه الدكتور عبد الناصر علي منسق التشخيص الطبي عن بُعد بالوادى الجديد أن المبادرة الرئاسية تهدف لتوفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص الطبي عن بُعد (Telemedicine) بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي وتحت توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي المهني والمُشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني والدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمُتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة للنظم والمعلومات ورئيس الإدارة المركزية للنظم والمعلومات .