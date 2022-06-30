المبادرة الرئاسية للعلاج عن بعد تجرى جراحة فورية لطفل مبتسر بالداخلة

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، عن نجاح المبادرة الرئاسية للعلاج عن بعد فى عمل مناظرة لطفل مبتسر من أهالى مركز الداخلة يعاني من فتق في الحجاب الحاجز ووجود المعدة والأمعاء بالصدر وضمور في الرئة اليسرى، بين مستشفى الداخلة العام ومستشفى أسيوط الجامعي للأطفال، بمشاركة الدكتور محمد عبد التواب استشاري أطفال مبتسرين جامعة أسيوط .
وأضاف وكيل صحة الوادي الجديد، أنه بناءً على المناظرة تم توفير حضانة للطفل المبتسر في مستشفى أسيوط الجامعي للأطفال لتحويل الطفل لإجراء عملية جراحية فورية وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الناصر علي منسق التشخيص الطبي عن بُعد في المحافظة.
ومن جانبه الدكتور عبد الناصر علي منسق التشخيص الطبي عن بُعد بالوادى الجديد أن المبادرة الرئاسية تهدف لتوفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص الطبي عن بُعد (Telemedicine) بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي وتحت توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي المهني والمُشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني والدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمُتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة للنظم والمعلومات ورئيس الإدارة المركزية للنظم والمعلومات .
وأضاف عبد الناصر أنه جرى تشخيص حوالى 2850 حالة مرضية ضمن المبادرة منذ إطلاقها عام 2019م مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ المبادرة بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة، حيث يتم عرض الحالات المرضية يوميا على استشاريين من خلال التواصل مع كبرى المستشفيات الجامعية.
وأكد عبد الناصر، أن عيادات الكشف عن بُعد تتواجد في 11 وحدة هي: وحدة المنيرة الصحية، مستشفى الخارجة التخصصى، وحدة بولاق الصحية، مستشفى باريس المركزى، مستشفى بلاط المركزى، مستشفى الداخلة العام، وحدة الجديدة الصحية، وحدة غرب الموهوب الصحية، وحدة أبو هريرة الصحية، مستشفى الفرافرة المركزى أضاف محروس أن العيادات تستقبل حالات "المخ والأعصاب - النفسية والعصبية - القلب - الروماتويد - الباطنة - الجلدية "وأن المواعيد يومياً بجميع وحدات العلاج عن بُعد ويتم التواصل مُسبقاً مع الدكتور عبد الناصر على منسق التشخيص عن بُعد بمحافظة الوادى الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة